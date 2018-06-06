В Тольятти столкнулись две маршрутки, пострадали семь человек

ДТП произошло в среду, 6 июня, в 5:50, возле дома номер 49 на улице Громовой.45-летний водитель пустой ГАЗели-маршрутки № 137 выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил микроавтобусу Форд этого же маршрута.От удара иномарка, в которой находилось 10 пассажиров, перевернулась. В результате ДТП госпитализировали семь пассажиров автобуса Форд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.