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В Тольятти столкнулись две маршрутки, пострадали семь человек

От удара один из микроавтобусов перевернулся.

ДТП произошло в среду, 6 июня, в 5:50, возле дома номер 49 на улице Громовой.

45-летний водитель пустой ГАЗели-маршрутки № 137 выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил микроавтобусу Форд этого же маршрута.

От удара иномарка, в которой находилось 10 пассажиров, перевернулась. В результате ДТП госпитализировали семь пассажиров автобуса Форд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 
Дата: 6 июня 2018 , 09:01
217
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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