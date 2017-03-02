В Тольятти столкнулись Калина и «шестерка»: пострадала 9-летняя девочка

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 43-летний водитель Лады Калины при выезде с прилегающей территории нарушил правила очередности и столкнулся с «шестеркой», ехавшей по главной дороге. Последней управлял 39-летний мужчина.9-летняя девочка, пассажирка «шестерки», которая сидела в детском кресле, получила телесные повреждения. Она была доставлена в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста были трезвыми. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.