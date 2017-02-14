В Тольятти спасатели более получаса ловили в детском саду дикого кабана

Как пишет руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев в своем Facebook, животное успешно уходило от погони на протяжении более 30 минут. Его удалось поймать у забора на территории детского сада. В результате кабан среднего размера (около 50 кг) был пойман сетью и передан охотоведу.