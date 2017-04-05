В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали вора-сладкоежку

Экипаж вневедомственной охраны получил информацию о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в магазине на улице Мира.



Подъезжая к супермаркету, сотрудники Росгвардии заметили убегавшего мужчину, которого преследовал работник частной охранной организации. Патрульные задержали предполагаемого преступника. Охранник рассказал стражам правопорядка, что за несколько минут до этого задержанный взял товар в кондитерском отделе и выбежал из торговой точки, не оплатив его. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.



Сотрудники вневедомственной охраны передали подозреваемого - ранее судимого за кражу 34-летнего жителя Тольятти - прибывшим коллегами из полиции. В дальнейшем в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту грабежа.