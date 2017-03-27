В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли угон иномарки

Патрульные вневедомственной охраны обратили внимание на автомобиль KIA, водитель которого во время движения совершал опасные маневры.



Вскоре водитель иномарки остановил машину и начал уходить от нее быстрым шагом. Сотрудники Росгвардии решили выяснить причину странного поведения и остановили гражданина.



Выяснилось, что автомобиль находится в угоне. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции.



В настоящее время по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело.