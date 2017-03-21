В Тольятти пьяный водитель Лады Калины в лобовую столкнулся с «четырнадцатой»

22-летний пьяный водитель Лады Калины (водительский стаж - менее 1 год) ехал со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Тополиной. По предварительной версии полицейских, выехав на полосу встречного движения, молодой человек столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 43-летнего мужчины (стаж - 22 года).В результате ДТП водитель «четырнадцатой» получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой» в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии пострадавший автомобилист был трезв.В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.