В Тольятти пьяный мужчина похитил у 20-летнего парня видеорегистратор из «Оки»

По версии следствия, потерпевший ехал на своем автомобиле, а злоумышленник, предположительно находившийся в нетрезвом виде, перегородил ему дорогу. В ходе завязавшегося между ними конфликта подозреваемый открыто похитил у водителя легковушки видеорегистратор, после чего скрылся. Причиненный ущерб был оценен на сумму приблизительно в 3 тысячи рублей.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 31-летний подозреваемый в краже является местным жителем и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. При досмотре в присутствии понятых у мужчины был изъят похищенный видеорегистратор, который в настоящее время возвращен хозяину.В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.