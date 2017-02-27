В Тольятти прикрыли покерный клуб

Отсюда полицейские изъяли два стола для игры в покер и фишки на сумму, эквивалентную не менее 1 000 000 рублей. Также были конфискованы два ЖК-телевизора, четыре колоды игральных карт и 5 000 рублей. По данным полиции, в момент проведения осмотра в помещении находились 12 человек, которые пояснили, что играли в покер на деньги. Они заранее покупали игральные фишки у 31-летнего организатора, от которого ранее им на сотовые телефоны поступали смс об организации и проведении игры.12 января в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в мировой суд.