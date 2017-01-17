В Тольятти при пожаре пострадал 64-летний пенсионер

Горели домашние вещи на площади 1,5 кв. м. Огонь тушили 16 человек личного состава и 5 спецмашин. Пожар был ликвидирован спустя почти 10 минут, в 15:57.Сообщается, что при пожаре пострадал 64-летний мужчина.