В Тольятти при пожаре погиб 47-летний мужчина

На месте вызова горели домашние вещи на площади 2 кв. м. Для тушения пожара были привлечены силы 18 огнеборцев и 5 спецмашин. Благодаря их усилиям возгорание удалось ликвидировать в 1:39. Сообщается, что при пожаре погиб 47-летний мужчина.