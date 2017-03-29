В Тольятти пострадал мотоциклист, наехавший на бордюр

Авария произошла вчера в 22:40 возле одного из домов на улице Куйбышева в Комсомольском районе.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 32-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета, не имеющий водительских прав, ехал в направлении улицы Гидротехнической без шлема. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, мотоциклист наехал на бордюр.



В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение.



Медицинское освидетельствование мотоциклист пройти отказался. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.