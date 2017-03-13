В Тольятти полицейские вернули угнанную «шестерку» ничего не подозревавшему хозяину

Молодой человек на угнанном авто нарушил Правила дорожного движения и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что какие-либо документы на автомобиль у водителя отсутствуют. Кроме того, правонарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что подозреваемый находился на улице Дзержинского и около одного из домов заметил припаркованный автомобиль. Затем молодой человек проник в салон транспортного средства и украл его. Установлено, что похищенная машина принадлежит 38-летнему местному жителю. О том, что она украдена, потерпевший узнал от полицейских.В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Угнанное авто возвращено хозяину. Ведется следствие.