В Тольятти под колесами микроавтобуса погибла женщина

ДТП случилось сегодня, 19 февраля, в 12:30 на улице Дзержинского.



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летний мужчина за рулем микроавтобуса Peugeot Boxer ехал со стороны улицы Тополиной в направлении Автостроителей. По предварительной версии полицейских, начиная движение от остановки общественного транспорта, водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 61-летнюю женщину.



От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель микроавтобуса был трезвым. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, проводится проверка.