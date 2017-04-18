В Тольятти питбуль искусал свою хозяйку
Об этом в одной из соцсетей сообщил руководитель МКУ «Центр гражданской защиты» Андрей Дербенев.
Он рассказал, что вызов поступил от жительницы дома № 2 на улице Степана Разина, которая обратилась за помощью из-за агрессивного поведения своего питомца. Животное неоднократно нападало на свою хозяйку и нанесло ей многочисленные раны.
На место происшествия прибыли спасатели и ветеринар. Он усыпил питбуля с помощью спецсредств. Женщине оказали первую помощь и порекомендовали обратиться в больницу.
Он рассказал, что вызов поступил от жительницы дома № 2 на улице Степана Разина, которая обратилась за помощью из-за агрессивного поведения своего питомца. Животное неоднократно нападало на свою хозяйку и нанесло ей многочисленные раны.
На место происшествия прибыли спасатели и ветеринар. Он усыпил питбуля с помощью спецсредств. Женщине оказали первую помощь и порекомендовали обратиться в больницу.
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