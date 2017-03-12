В Тольятти парня порезали ножом
Помощь пострадавшему понадобилась сегодня в 0:40 в одной из квартир по улице Мурысева в Комсомольском районе.
Как пишет «Волга Ньюс», 21-летний молодой человек получил множественные ножевые ранения. Сообщается, что для пострадавшего была вызвана «скорая». Прибывшие медики оказали парню помощь на месте и увезли его в больницу.
Как пишет «Волга Ньюс», 21-летний молодой человек получил множественные ножевые ранения. Сообщается, что для пострадавшего была вызвана «скорая». Прибывшие медики оказали парню помощь на месте и увезли его в больницу.
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