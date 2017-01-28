В Тольятти осудили трех экс-полицейских, избивших девушку

Инцидент произошел 5 ноября 2015 года. В отдел полиции была доставлена женщина для отработки на причастность к совершению преступления – нанесению побоев.



По данным следствия, через некоторое время задержанная попросила сотрудников полиции отпустить её домой. В ответ на этопомощник оперативного дежурного оттолкнула женщину от двери. После этого она и еще двое полицейских – оперативный дежурный и старший дознаватель – начали бить женщину руками и ногами по голове и телу. Пострадавшая получила кровоподтеки и ссадины, не причинившие вред здоровью.



Суд признал троих теперь уже полицейских виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Мужчине, работавшему в то время оперативным дежурным, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно. Той, что была старшим дознавателем – 3 года 4 месяца условно, еще одной женщине, тогда еще помощнику оперативного дежурного, - 4 года условно.