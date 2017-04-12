В Тольятти нашли "нелегальные" шубы стоимостью почти два миллиона рублей

Специалисты регионального Роспотребнадзора провели проверку в отношении индивидуального предпринимателя в ТЦ «Империя».



В ведомство обратился гражданин, права которого были нарушены.



Во время проверки специалисты обнаружили, что шубы продавали без обязательной маркировки, предусмотренной законом. В реализации находилось 26 меховых изделий торговой марки «ДИАНА» на общую сумму 1845000 рублей. Было установлено, что контрольные идентификационные знаки не соответствуют реализуемому товару.



По факту выявленного правонарушения в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Суд признал ИП виновным и привлек к административной ответственности.