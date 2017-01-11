В Тольятти на рыбокомбинате нашли муляж гранаты

Как пишет Волга Ньюс, в полицию поступило сообщение от работника предприятия о том, что неподалеку от склада был найден предмет, похожий на гранату.Прибывшие сотрудники полиции оцепили место, где находился подозрительный предмет. Вскоре взрывотехниками было установлено, что находка является муляжом гранаты и не представляет опасности. В настоящее время выясняется, как сувенирная граната оказалась на территории предприятия.