В Тольятти на набережной провалился тротуар

Инцидент произошел во вторник, 30 мая.



Как сообщает в соцсетях руководитель тольяттинского Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев, на набережной 8 квартала за ночь образовался провал. Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина - 5 метров. В настоящий момент спасатели Центра Гражданской Защиты огородили место провала. Информация о ситуации доведена до городских властей. Днем место происшествия посетит выездная комиссия.



Жителей и гостей Тольятти просят воздержаться от прогулок у аварийно-опасной зоны и не игнорировать информационные щиты и предупреждающие знаки.









