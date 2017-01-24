В Тольятти мужчина торговал контрафактными автозапчастями

По данным полицейских, злоумышленник не зарегистрировал себя как индивидуальный предприниматель. При этом он продавал автозапчасти, которые были контрафактными.В итоге своими действиями мужчина причинил различным компаниям ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.По факту незаконного предпринимательства в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить арест на срок до шести месяцев. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.