В Тольятти мужчина и женщина отравились угарным газом во время пожара

По информации в социальных сетях, в одной из квартир загорелись домашние вещи. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.Мужчина и женщина - жильцы горевшей квартиры не смогли самостоятельно открыть дверь и им понадобилась помощь спасателей. Сообщается, что пострадавшим, получившим в результате пожара сильное отравление угарным газом, была оказана медпомощь.