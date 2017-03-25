В Тольятти муж избил сковородкой свою жену

В полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице 40 лет Победы о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Полицейские установили, что в данной квартире живет семейная пара. В ходе ссоры 41-летний мужчина схватил сковородку и начал бить ей жену по голове. В результате 37-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Потерпевшая была госпитализирована в одну из городских больниц, а подозреваемого полицейские задержали.В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, мужчина в прошлом не судим и сейчас нигде не работает. Следствие продолжается.