В Тольятти муж избил сковородкой свою жену
Преступление случилось в декабре 2016 года.
В полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице 40 лет Победы о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Полицейские установили, что в данной квартире живет семейная пара. В ходе ссоры 41-летний мужчина схватил сковородку и начал бить ей жену по голове. В результате 37-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Потерпевшая была госпитализирована в одну из городских больниц, а подозреваемого полицейские задержали.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, мужчина в прошлом не судим и сейчас нигде не работает. Следствие продолжается.
В полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице 40 лет Победы о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Полицейские установили, что в данной квартире живет семейная пара. В ходе ссоры 41-летний мужчина схватил сковородку и начал бить ей жену по голове. В результате 37-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Потерпевшая была госпитализирована в одну из городских больниц, а подозреваемого полицейские задержали.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, мужчина в прошлом не судим и сейчас нигде не работает. Следствие продолжается.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 марта 2017
588
25 марта 2017
336
25 марта 2017
173
25 марта 2017
135
25 марта 2017
156
25 марта 2017
258
24 марта 2017
229
25 марта 2017 , 20:39
588
Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе М-5 в районе спуска к мосту через реку Крымза.
25 марта 2017 , 14:49
336
Преступление случилось в декабре 2016 года.
25 марта 2017 , 14:45
277
Инцидент произошел вечером 24 марта.
25 марта 2017 , 11:11
173
Участниками программы на днях стали первые группы.
25 марта 2017 , 10:57
174
Площадкой для демонстрации достижений юных горожан стали аудитории Самарского национального...
25 марта 2017 , 10:48
135
На днях состоялось торжественное награждение победителей городского фестиваля детских...
25 марта 2017 , 10:39
156
Появление незаконной рекламы - многолетняя проблема, с которой борются и городские власти, и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5949
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5277
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
4002
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3990
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1074
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1135
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1017
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1808
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...