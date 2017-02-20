В Тольятти ищут пропавшую 15-летнюю девочку









Приметы: на вид 15 лет, лицо европейского типа, рост 175 см, длинные кудрявые волосы темного цвета, глаза карие.Была одета: шапка вязаная черная с помпоном с рисунком оранжевого цвета, куртка черного цвета с капюшоном, джинсы черные, полуботинки черные замшевые на замке. С собой был зеленый рюкзак, телефон, планшет белого цвета.Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться по телефонам: (8482) 39-10-51, (8482) 93-45-45, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).