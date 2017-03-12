В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных

С огнем боролись 232 человека личного состава и 44 спецмашины. Общая площадь пожара составила 500 кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. Погибших и пострадавших нет. Сообщается, что допустимая концентрация вредных веществ по периметру завода не превышает норму. Пожар был локализован в 16:00.