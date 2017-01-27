В Тольятти горело здание бывшей трикотажной фабрики

Как пишет tlt.ru со ссылкой на слова очевидцев, горел 3 этаж, где находится фирма по производству матрацев.С огнем, распространившимся на почти 1000 кв.м, боролись несколько пожарных подразделений и экипажей МЧС. Из здания были эвакуированы работники бизнес-парка. По предварительной информации, есть пострадавшие.Видео предоставлено пабликом «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте»