В Тольятти горело здание бывшей трикотажной фабрики
Возгорание было зафиксировано вчера в 10:30 на улице Коммунальной,46.
Как пишет tlt.ru со ссылкой на слова очевидцев, горел 3 этаж, где находится фирма по производству матрацев.
С огнем, распространившимся на почти 1000 кв.м, боролись несколько пожарных подразделений и экипажей МЧС. Из здания были эвакуированы работники бизнес-парка. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Видео предоставлено пабликом «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте»
Как пишет tlt.ru со ссылкой на слова очевидцев, горел 3 этаж, где находится фирма по производству матрацев.
С огнем, распространившимся на почти 1000 кв.м, боролись несколько пожарных подразделений и экипажей МЧС. Из здания были эвакуированы работники бизнес-парка. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Видео предоставлено пабликом «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте»
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