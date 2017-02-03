В Тольятти две девочки сбежали из соцучреждения

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время полицейские продолжают опрашивать друзей, педагогов и одноклассников пропавших. Сотрудники органов внутренних дел осматривают чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, крупные торговые центры и развлекательные учреждения. На поиски пропавших ориентирован весь личный состав тольяттинского гарнизона полиции.на вид 16 - 17 лет, рост 160 - 174 см, среднего телосложения, волосы прямые, светло-русые, глаза карие, имеется легкое косоглазие правого глаза.удлиненный пуховик горчичного цвета на замке с капюшоном, толстовка серого цвета, лосины пестрые, кроссовки розового цвета.на вид 16 - 17 лет, рост 155 - 160 см, среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые, до плеч, глаза зеленые, брови щетинистые, губы средние.темно-синяя парка, черные джинсы, черные лакированные ботинки с золотой бляшкой.Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемых, просьба обращаться по телефонам: (8482) 93-46-02, 93-46-27, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).