В Тольятти будут судить виновника ДТП, в котором пострадали несколько человек

25-летний водитель «двенадцатой» (стаж - 5 лет) ехал со стороны поселка Поволжский в направлении улицы Громовой. По версии полицейских, выехав на полосу встречного движения, он спровоцировал столкновение своего авто с Лада Калиной под управлением 34-летней женщины (стаж - 7 лет).В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя. Также пострадали 21-летний пассажир «двенадцатой» и три пассажира находившиеся в салоне «Калины», среди которых 3-летняя девочка, 12-летний мальчик и 59-летняя женщина.В рамках доследственной проверки специалисты дали заключение, что травмы, полученные 21-летним молодым человеком и 59-летней женщиной, имеют признаки тяжкого вреда здоровью. В результате в отношении предполагаемого виновника аварии было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что в настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование.