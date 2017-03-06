В Тольятти будут судить автоледи, сбившую пенсионерку насмерть

Авария произошла в Центральном районе Тольятти.



Из собранных полицейскими материалов следует, что 43-летняя женщина, водитель автомобиля Кia, ехала по улице Комсомольской в направлении Индустриальной.



По версии сотрудников полиции, автомобилистка невнимательно отнеслась к дорожной обстановке и превысила скорость. В результате при приближении к нерегулируемому переходу водитель сбила пожилую женщину, переходившую дорогу.



От полученных в результате ДТП травм 83-летняя женщина скончалась в больнице. В настоящее время по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.