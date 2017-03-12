В Тольятти будут судить 64-летнего водителя, сбившего насмерть двух пенсионерок

64-летний мужчина за рулём Лады Калины ехал по улице Комзина со стороны улицы Родины в направлении Лесопаркового шоссе. По версии сотрудников органов внутренних дел, в пути следования автомобилист проявил невнимательность к дорожной обстановке и не выбрал безопасную скорость.В результате на регулируемом пешеходном переходе он сбил 80-летнюю и 79-летнюю пенсионерок, пересекавших дорогу на «зелёный». От полученных травм женщины впоследствии скончались.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.