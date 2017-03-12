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В Тольятти будут судить 64-летнего водителя, сбившего насмерть двух пенсионерок

ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано в Центральном районе города в октябре минувшего года.

64-летний мужчина за рулём Лады Калины ехал по улице Комзина со стороны улицы Родины в направлении Лесопаркового шоссе. По версии сотрудников органов внутренних дел, в пути следования автомобилист проявил невнимательность к дорожной обстановке и не выбрал безопасную скорость.

В результате на регулируемом пешеходном переходе он сбил 80-летнюю и 79-летнюю пенсионерок, пересекавших дорогу на «зелёный». От полученных травм женщины впоследствии скончались.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
 
Дата: 12 марта 2017 , 19:51
704
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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