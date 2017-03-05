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В Тольятти будут судить 20-летнего парня, устроившего ДТП

Авария произошла на пересечении улиц Дзержинского и Автостроителей в Автозаводском районе города.

По версии полицейских, 20-летний водитель «двенадцатой», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил право проезда и столкнулся с Ладой Калиной, ехавшей по главной дороге.

В аварии пострадал 29-летний пассажир Калины, находившийся на переднем пассажирском сидении. Сообщается, что молодой человек получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
Дата: 4 марта 2017 , 20:32
314
Автор текста: Анна Турова
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