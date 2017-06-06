В Тольятти бизнес-леди заключала фиктивные договоры с клиентами и «разводила» их на деньги

По версии следствия, в 2012-2015 гг. подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем, а также учредителем фирмы, заключала договоры на приобретение кухонной мебели и фурнитуры , исполнять которые не намеревалась.В результате она получал денежные средства, которыми впоследствии распоряжалась по собственному усмотрению. Ущерб, причиненный гражданам, составил более 5 млн рублей, часть из них - 600 тысяч рублей – подозреваемая возместила добровольно.По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратурой района утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.