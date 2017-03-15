В Тольятти автослесаря раздавил мусоровоз

По данным группы, вчера примерно в 9.00 на парковочной площадке на Московском проспекте в Автозаводском районе Тольятти водитель «МАЗ» заметил, что у него сломался цилиндр подъема бункера. Он попросил знакомого слесаря починить мусоровоз. Они вместе подняли бункер. Затем водитель уехал, а слесарь должен был позвонить ему по окончании работ. Когда шофер вернулся на парковку, не дождавшись звонка, то увидел, что опустившийся бункер раздавил слесаря. Водитель позвонил в скорую, но помочь пострадавшему уже было невозможно. Впоследствии на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.