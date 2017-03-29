В Тольятти автоледи на Приоре врезалась в Гранту. Пострадал 10-месячный ребенок

35-летняя женщина за рулем Лады Приоры (водительский стаж - 12 лет) ехала со стороны улицы Льва Яшина в направлении улицы Тополиной. По предварительной версии полицейских, при развороте автомобилистка нарушила правила перестроения и столкнулась с попутной Ладой Грантой под управлением 23-летнего парня (стаж - 4 года).В результате ДТП 10-месячный мальчик, находившийся на заднем пассажирском сидении Гранты в детском автокресле, получил травмы. После оказания медицинской помощи врачи назначили ребенку амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.