В Тольятти Приора столкнулась с пассажирским автобусом
ДТП произошло вчера в 16:05 на пересечении улиц Цеховой и Вокзальной в Автозаводском районе.
20-летний водитель Лады Приоры (стаж 2 года) ехал со стороны Южного шоссе в направлении улицы Северной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, молодой человек столкнулся с пассажирским автобусом «МАЗ» под управлением 57-летнего мужчины (стаж 31 год), который ехал по главной дороге.
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Пассажиры автобуса не пострадали. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.
20-летний водитель Лады Приоры (стаж 2 года) ехал со стороны Южного шоссе в направлении улицы Северной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, молодой человек столкнулся с пассажирским автобусом «МАЗ» под управлением 57-летнего мужчины (стаж 31 год), который ехал по главной дороге.
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Пассажиры автобуса не пострадали. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.
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