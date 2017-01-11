В Тольятти Приора столкнулась с пассажирским автобусом

20-летний водитель Лады Приоры (стаж 2 года) ехал со стороны Южного шоссе в направлении улицы Северной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, молодой человек столкнулся с пассажирским автобусом «МАЗ» под управлением 57-летнего мужчины (стаж 31 год), который ехал по главной дороге.В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Пассажиры автобуса не пострадали. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.