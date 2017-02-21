В Тольятти Киа столкнулась с Ниссаном: три человека пострадали

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 61-летний водитель автомобиля Kia Cerato ехал со стороны улицы Комзина в направлении Спортивной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила перестроения, он столкнулся с машиной Nissan Maxima, двигавшейся в попутном направлении. Ей управлял 24-летний молодой человек.Предполагаемый виновник аварии, его 32-летняя пассажирка, а также 18-летняя пассажирка Nissan Maxima получили травмы, с которыми попали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обеих машин были в трезвыми.По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.