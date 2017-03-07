В Тольятти Калина столкнулась со Шкодой: два человека пострадали
Авария произошла вчера в 23:00 на бульваре 50 лет Октября в Центральном районе Тольятти.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 43-летний водитель автомобиля Lada Kalina ехал со стороны улицы Лесной в направлении Ленина и начал разворачиваться. По предварительной версии полицейских, нарушив правила перестроения, автомобилист столкнулся с машиной Skoda Octavia, двигавшейся в попутном направлении. Ей управлял 30-летний мужчина.
В результате ДТП водители обоих авто получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 43-летний водитель автомобиля Lada Kalina ехал со стороны улицы Лесной в направлении Ленина и начал разворачиваться. По предварительной версии полицейских, нарушив правила перестроения, автомобилист столкнулся с машиной Skoda Octavia, двигавшейся в попутном направлении. Ей управлял 30-летний мужчина.
В результате ДТП водители обоих авто получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
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