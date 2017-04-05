В Тольятти 16-летняя девушка случайно выстрелила себе в голову

Неординарный инцидент произошел вечером 3 апреля.



По данным полиции, к наряду дорожно-патрульной службы на большой скорости подъехал автомобиль Лада-Ларгус. Из машины выбежали двое мужчин и женщина с девочкой на руках. Полицейские выяснили, что ребенок получил ранение в голову. Сотрудники ДПС приняли решение как можно скорее доставить подростка в больницу.



Один из полицейских остался на месте нести службу, а другой доложил о произошедшем в дежурную часть и вместе с мужчиной и пострадавшим ребенком на патрульном автомобиле с включенной сигнализацией поехал в больницу.



В дальнейшем полицейские выяснили, что 16-летняя девушка находилась вечером дома в селе Федоровка. По предварительной информации, она самовольно взяла травматический пистолет, принадлежащий ее отцу, и случайно выстрелила себе в голову. По данному факту проводят проверку.



Подростка госпитализировали. Состояние девочки оценивают как стабильно тяжелое.