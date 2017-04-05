В Тольятти 16-летняя девушка случайно выстрелила себе в голову
Неординарный инцидент произошел вечером 3 апреля.
По данным полиции, к наряду дорожно-патрульной службы на большой скорости подъехал автомобиль Лада-Ларгус. Из машины выбежали двое мужчин и женщина с девочкой на руках. Полицейские выяснили, что ребенок получил ранение в голову. Сотрудники ДПС приняли решение как можно скорее доставить подростка в больницу.
Один из полицейских остался на месте нести службу, а другой доложил о произошедшем в дежурную часть и вместе с мужчиной и пострадавшим ребенком на патрульном автомобиле с включенной сигнализацией поехал в больницу.
В дальнейшем полицейские выяснили, что 16-летняя девушка находилась вечером дома в селе Федоровка. По предварительной информации, она самовольно взяла травматический пистолет, принадлежащий ее отцу, и случайно выстрелила себе в голову. По данному факту проводят проверку.
Подростка госпитализировали. Состояние девочки оценивают как стабильно тяжелое.
По данным полиции, к наряду дорожно-патрульной службы на большой скорости подъехал автомобиль Лада-Ларгус. Из машины выбежали двое мужчин и женщина с девочкой на руках. Полицейские выяснили, что ребенок получил ранение в голову. Сотрудники ДПС приняли решение как можно скорее доставить подростка в больницу.
Один из полицейских остался на месте нести службу, а другой доложил о произошедшем в дежурную часть и вместе с мужчиной и пострадавшим ребенком на патрульном автомобиле с включенной сигнализацией поехал в больницу.
В дальнейшем полицейские выяснили, что 16-летняя девушка находилась вечером дома в селе Федоровка. По предварительной информации, она самовольно взяла травматический пистолет, принадлежащий ее отцу, и случайно выстрелила себе в голову. По данному факту проводят проверку.
Подростка госпитализировали. Состояние девочки оценивают как стабильно тяжелое.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
4 апреля 2017
134
4 апреля 2017
156
4 апреля 2017
250
4 апреля 2017
202
4 апреля 2017
152
4 апреля 2017
161
4 апреля 2017
252
4 апреля 2017 , 17:21
134
Получить новые возможности для карьерного роста и развития позволяют различные обучающие курсы.
4 апреля 2017 , 17:10
156
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень обнародовал данные о первом рейтинге Госжилинспекций...
4 апреля 2017 , 17:01
158
Участники мероприятия займутся уборкой и сбором мусора на территории города.
4 апреля 2017 , 16:54
250
Теплоходы будут ходить ежедневно. Время местное.
4 апреля 2017 , 16:27
202
Неординарный инцидент произошел вечером 3 апреля.
4 апреля 2017 , 16:24
152
Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Интернациональной в Сызрани.
4 апреля 2017 , 14:56
208
Территориальные органы Пенсионного фонда Самарской области выплачивают пенсию 992 828...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4489
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4324
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4289
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4094
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
277
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
869
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
618
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
566
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...