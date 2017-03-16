В Тольятти 28-летняя автоледи на «четырнадцатой» сбила 4-летнюю девочку

28-летняя девушка за рулем «четырнадцатой» (водительский стаж - 8 лет) ехала по внутридворовой территории и начала поворачивать направо в направлении улицы Революционной. В результате автомобилистка сбила 4-летнюю девочку, которая шла в сопровождении своей матери.В результате наезда ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц и госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автоледи была трезва.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.