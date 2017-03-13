В Тольятти 20-летний парень на «шестерке» устроил ДТП с пятью автомобилями

20-летний водитель «шестерки» (водительский стаж - 2 года) ехал со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Тополиной. По предварительной версии полицейских, молодой водитель наехал на припаркованные у обочины «ГАЗель» и Ладу Калину. От удара Калина врезалась в Хендэ Солярис, а Хендэ – в «четверку».В результате ДТП 33-летний водитель Калины получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все водители были трезвы.В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.