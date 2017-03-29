В Тольятти 46-летнего мужчину расстреляли у подъезда жилого дома
Инцидент произошел 24 марта этого года в период времени с 16:10 до 16:25.
По данным следствия, в это время неизвестный преступник, находясь напротив подъезда № 14 одного из домов по улице Свердлова, неоднократно выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. В результате 46-летний мужчина с множественными ранениями головы и тела был доставлен в больницу.
По факту покушения на убийство, а также незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также на установление лица, его совершившее. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.
По данным следствия, в это время неизвестный преступник, находясь напротив подъезда № 14 одного из домов по улице Свердлова, неоднократно выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. В результате 46-летний мужчина с множественными ранениями головы и тела был доставлен в больницу.
По факту покушения на убийство, а также незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также на установление лица, его совершившее. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.
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