В Тольятти 46-летнего мужчину расстреляли у подъезда жилого дома

По данным следствия, в это время неизвестный преступник, находясь напротив подъезда № 14 одного из домов по улице Свердлова, неоднократно выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. В результате 46-летний мужчина с множественными ранениями головы и тела был доставлен в больницу.По факту покушения на убийство, а также незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также на установление лица, его совершившее. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.