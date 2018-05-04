В Театре драмы состоится премьера по пьесе Рощина
29 и 30 июня в Самарском академическом Театре драмы состоится премьера "Роковая ошибка" по одноименной пьесе Михаила Рощина (16+).
Историю про сложные отношения девушки, ее приемной и родной матери, а также ее возлюбленного - воина-афганца ставит молодой режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Лебедев.
По пьесам Михаила Рощина сняты известные советские фильмы "Старый Новый год", "Валентин и Валентина" и др. Над пластикой спектакля работает старший преподаватель кафедры современного танца Института Современного Искусства и художественных коммуникаций, педагог-балетмейстер театра «СамАрт», руководитель творческой лаборатории «Puzzle студия» Павел Самохвалов. Он хореограф спектаклей театра «СамАрт»: «Зримая песня», «Гамлет» и др.
В спектакле заняты Елена Ивашечкина, Влада Филиппова, Владимир Морякин, Герман Загорский, Екатерина Соловьева, Алина Евневич, Надежда Попова и другие актеры театра драмы.
Историю про сложные отношения девушки, ее приемной и родной матери, а также ее возлюбленного - воина-афганца ставит молодой режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Лебедев.
По пьесам Михаила Рощина сняты известные советские фильмы "Старый Новый год", "Валентин и Валентина" и др. Над пластикой спектакля работает старший преподаватель кафедры современного танца Института Современного Искусства и художественных коммуникаций, педагог-балетмейстер театра «СамАрт», руководитель творческой лаборатории «Puzzle студия» Павел Самохвалов. Он хореограф спектаклей театра «СамАрт»: «Зримая песня», «Гамлет» и др.
В спектакле заняты Елена Ивашечкина, Влада Филиппова, Владимир Морякин, Герман Загорский, Екатерина Соловьева, Алина Евневич, Надежда Попова и другие актеры театра драмы.
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