В ЦРК «Художественный» открылась выставка графики Олега Емельянова

Кружево графики сначала завораживает тонкой техникой выделки, а затем обескураживает полным отсутствием персонажей, населяющих эти маленькие черно-белые миры. И только ближе к концу экспозиции, последовательно переходя от одной работы к другой, вы начнете замечать «старых знакомых», отмечать перемены в их настроении и поймете, что одухотворенные субъекты в данном случае - это деревья. Дойдя до последней стены и увидев название работы «Портрет дерева», вы утвердитесь в своей правоте.По словам директора агентства социокультурных технологий Ольги Кравченко, экспозиция Олега Емельянова открывает не только новый выставочный год в арт-фойе ЦРК «Художественный», но и Год экологии. Отказ от одушевленных субъектов в графике, а точнее - одушевление флоры - не столько осознанный, сколько непроизвольно-естественный шаг для автора.- Всегда можно поместить на работу рыбачка или сороку. Надо ли? Это ведь будет игра на зрителя, попытка привлечь больше внимания. Можно обойтись и без этого, - считает Емельянов.Сам он скромно назвал свою графику рабочим материалом для гобеленов. Некоторые эскизы порой обретают самостоятельную ценность. Они и стали основой экспозиции.Четыре работы были созданы в 2015 году, остальные в 2016-м. Помимо временных рамок их объединяет тематика. В персональной коллекции Олега Николаевича есть эскизы на тему архитектуры, абстрактные композиции. В «Художественном» представлены исключительно пейзажи. В основном - Самарского края, но есть впечатления о Камчатке и Карелии.Любимым временем года Емельянов назвал осень. Закономерно, что это подталкивающее к неспешным философским размышлениям время года по душе автору почти медитативных, наполненных тонким лиризмом работ.Выставка графики Олега Емельянова в арт-фойе ЦРК «Художественный» продлится до 31 января (0+). Вход свободный.Олег Емельянов родился в 1957 г. в Карелии. В 1981 г. закончил архитектурный факультет Самарского строительного института.С 2000 г. - преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Самарского государственного института культуры. Член Творческого союза художников России с 2006 г.С 2008 г. - доцент кафедры декоративно-прикладного искусства факультета современного искусства Самарского государственного института культуры.С 2011 г. - председатель правления Самарской региональной организации Творческого союза художников России.