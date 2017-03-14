В Сызрани задержали 20-летнего пьяного парня с пистолетом

При себе у молодого человека имелся пистолет Макарова без номера, но с навинченной на ствол металлической трубкой, а также восемь патронов калибра 9 миллиметров.Как пишет портал «Маленькая Сызрань», сейчас оружие направили экспертам, чтобы определить, является ли оно боевым. После получения заключения будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.