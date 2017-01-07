В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере

Затем водитель внедорожника решил выехать на лёд озера. Но через несколько секунд после этого затрещал лед, а автомобиль частично погрузился в воду. Друзья водителя кинули ему трос и помогли покинуть тонущий автомобиль, однако через несколько минут внедорожник практически полностью ушел на дно.