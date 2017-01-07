В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя дорогим автомобилем на заснеженном берегу, а его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео.
Затем водитель внедорожника решил выехать на лёд озера. Но через несколько секунд после этого затрещал лед, а автомобиль частично погрузился в воду. Друзья водителя кинули ему трос и помогли покинуть тонущий автомобиль, однако через несколько минут внедорожник практически полностью ушел на дно.
Затем водитель внедорожника решил выехать на лёд озера. Но через несколько секунд после этого затрещал лед, а автомобиль частично погрузился в воду. Друзья водителя кинули ему трос и помогли покинуть тонущий автомобиль, однако через несколько минут внедорожник практически полностью ушел на дно.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 января 2017
160
6 января 2017
213
6 января 2017
177
6 января 2017
241
5 января 2017
280
4 января 2017
1650
4 января 2017
400
3 января 2017
397
6 января 2017 , 20:34
151
В их числе 80 самосвалов для вывоза снега.
6 января 2017 , 12:10
160
Авария случилась 1 января 2017 года в 16:40 в Кировском районе.
6 января 2017 , 11:55
213
Авария произошла 5 января в 17:15 на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе...
6 января 2017 , 11:49
177
56-летний мужчина заблудился на Волге вечером 5 января около села Ягодное в Ставропольском районе.
6 января 2017 , 11:45
241
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
5 января 2017 , 16:28
280
Вчера глава Самары Олег Фурсов посетил больницу, где поздравил семьи с рождением детей в...
5 января 2017 , 15:27
246
Нарушения были выявлены госинспекторами Жигулевского участкового лесничества национального...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
11 декабря 2016
12545
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7912
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
7103
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
7078
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
12 декабря 2016
658
1
Как ранее писал sgpress.ru , в ТРК планируют разместить продуктовый гипермаркет...
8 декабря 2016
212
Обильные осадки заставили мобилизоваться службу благоустройства, был обеспечен максимальный...
8 декабря 2016
241
Коммунальные службы продолжают следить за метеопрогнозами, чтобы оперативно принять меры по...
8 декабря 2016
588
Airbus А-319, следовавший по маршруту «Киев - Алма-Ата», совершил вынужденную...