В Сызрани у супермаркета насмерть зарезали молодую девушку

По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел у магазина «Пятерочка» на улице Победы всего несколько часов назад.



Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», около 18:00 здесь была убита молодая девушка. Сейчас на месте ЧП работают полицейские и следователи, выясняя все обстоятельства случившегося.



По предварительным данным, погибшая получила смертельный удар ножом в сердце в ходе ссоры. По данным портала, в инциденте пострадал отец девушки.