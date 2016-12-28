В Сызрани разыскивается водитель, сбивший пенсионерку

По данным врачей, пациентка получила травмы в ДТП, которое произошло 27 декабря в 19:40 на Ульяновском шоссе в Сызрани.Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель на неустановленном авто ехал со стороны улицы Гидротурбинной в направлении Маршала Жукова и начал поворачивать направо. В пути он сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу по "зебре". Сразу после этого водитель скрылся, не оказав пострадавшей первую помощь.Женщина смогла самостоятельно обратиться в больницу.Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба обращаться по телефонам: (8464) 98-66-99, (8464) 33-38-66, (8464) 98-34-93, (8464) 98-46-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).