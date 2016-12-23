В Сызрани разыскивается водитель, сбивший 12-летнюю девочку

Как сообщает сызранское «КТВ-Луч» со ссылкой на ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, ехавший со стороны «верхнего кольца» по улице Курортная, сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.В результате ДТП у девочки диагностировали ушиб правого плеча. После оказания первой помощи, пострадавшая была отпущена домой.Полицейские просят свидетелей ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста обращаться по телефонам: (8464) 98-66-99 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).