В Сызрани разыскивается водитель, сбивший 12-летнюю девочку
ДТП произошло вчера около 19:00 в районе профилактория «Свежесть» в Юго-Западном районе.
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч» со ссылкой на ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, ехавший со стороны «верхнего кольца» по улице Курортная, сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.
В результате ДТП у девочки диагностировали ушиб правого плеча. После оказания первой помощи, пострадавшая была отпущена домой.
Полицейские просят свидетелей ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста обращаться по телефонам: (8464) 98-66-99 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч» со ссылкой на ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, ехавший со стороны «верхнего кольца» по улице Курортная, сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.
В результате ДТП у девочки диагностировали ушиб правого плеча. После оказания первой помощи, пострадавшая была отпущена домой.
Полицейские просят свидетелей ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста обращаться по телефонам: (8464) 98-66-99 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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