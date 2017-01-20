В Сызрани разыскивается водитель, сбивший 11-летнего мальчика

Инцидент произошел вчера около 13:00 на Пролетарском переулке.



По данным полиции, неизвестный водитель за рулем неустановленного авто ехал по двору дома №22. В пути он сбил 11-летнего мальчика, который шел по краю дороги в сопровождении своего отца. Все участники покинули место ДТП, но вечером родители ребенка отвезли его в больницу Сызрани.



Похожий случай произошел вчера в 16:00 на пересечении улиц Урицкого и Красноармейской в Самаре. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленной машины наехал на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу на "зеленый" свет в сопровождении своей бабушки. Автомобилист также оставил место аварии.



Гражданам, ставшим свидетелями данных ДТП или располагающим достоверной информацией о личностях скрывшихся автомобилистов, просьба обращаться по телефонам (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (Дежурная часть ОГИБДД Управления МВД России по Самаре); (8464) 98-66-99, (8464) 33-38-66, (8464) 98-34-93, (8464) 98-46-02 (Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).