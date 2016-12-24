В Сызрани пожарные спасли из горящего дома пенсионерку
Возгорание зафиксировали сегодня, 24 декабря, в 4 часа дня на улице Свердлова.
Загорелся частный деревянный дом. На тушение пламени выезжали 24 специалиста и 6 единиц техники. Площадь пожара оценивается в 100 квадратных метров. Огонь полностью ликвидировали в 16:33.
По данным портала "Маленькая Сызрань", прибывшие огнеборцы спасли престарелую хозяйку одной из квартир.
Загорелся частный деревянный дом. На тушение пламени выезжали 24 специалиста и 6 единиц техники. Площадь пожара оценивается в 100 квадратных метров. Огонь полностью ликвидировали в 16:33.
По данным портала "Маленькая Сызрань", прибывшие огнеборцы спасли престарелую хозяйку одной из квартир.
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