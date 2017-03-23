В Сызрани полицейские нашли преступника, убившего мужчину 14 лет назад
С сообщением о том, что в колодце приусадебного участка одного из домов в поселке Варламово Сызранского района найден труп мужчины, в декабре 2003 года в полицию обратился сын хозяйки дома, который погибший арендовал вместе со своим знакомым. По версии следствия, мужчины приехали в Сызрань на заработки.
Погибшим оказался 51-летний уроженец одной из соседних республик. По словам хозяйки дома, арендаторы съехали за несколько месяцев до происшествия, при этом как уезжал погибший, она не видела, поскольку ключи от дома ей передавал только один жилец. Он, в свою очередь, рассказал, что его знакомый уехал из города раньше.
По факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего, было возбуждено уголовное дело. По версии полицейских, к совершению преступления мог быть причастен знакомый погибшего, однако опросить его не представлялось возможным, поскольку о его местонахождении ничего не было известно.
В марте этого года полицейские получили оперативную информацию, что 61-летний подозреваемый в убийстве находится на территории Сызрани. В скором времени он был задержан.
В результате проделанной работы удалось восстановить события минувших лет. По версии оперативников, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил своего оппонента ломом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Решив скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело на улицу и сбросил в колодец. После этого злоумышленник решил уехать из города.
В настоящее время производство по данному уголовному делу возобновлено. Подозреваемый задержан и сознался в содеянном. Расследование продолжается.
Погибшим оказался 51-летний уроженец одной из соседних республик. По словам хозяйки дома, арендаторы съехали за несколько месяцев до происшествия, при этом как уезжал погибший, она не видела, поскольку ключи от дома ей передавал только один жилец. Он, в свою очередь, рассказал, что его знакомый уехал из города раньше.
По факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего, было возбуждено уголовное дело. По версии полицейских, к совершению преступления мог быть причастен знакомый погибшего, однако опросить его не представлялось возможным, поскольку о его местонахождении ничего не было известно.
В марте этого года полицейские получили оперативную информацию, что 61-летний подозреваемый в убийстве находится на территории Сызрани. В скором времени он был задержан.
В результате проделанной работы удалось восстановить события минувших лет. По версии оперативников, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил своего оппонента ломом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Решив скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело на улицу и сбросил в колодец. После этого злоумышленник решил уехать из города.
В настоящее время производство по данному уголовному делу возобновлено. Подозреваемый задержан и сознался в содеянном. Расследование продолжается.
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